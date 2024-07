Gala Lirico per celebrare i 100 anni della scomparsa di Puccini

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 30 luglio 2024) Arezzo, 30 luglio 2024 – Dopo il grande successo del Candlelight concert, il Monte San Savino festival nella sua seconda settimana di svolgimento si reuna serata di grande cantoe non poteva che essere dedicata a Giacomo, in occasione del 100dalla sua. Venerdì 2 agosto nel Chiostro del Palazzo di Monte alle 21.15 (ingresso libero) due grandi interpreti del cantocome Laura Cherici e Bruno Lazzaretti si esibiranno assieme ad alcuni allievi in uninteramente dedicato alle musiche di. Il festival continua a far registrare risultati importanti sia per il gradimento dei concerti che sotto il profilo didattico. Gli alunni hanno superato quota 150 , 15 i docenti e centinaia di spettatori con lezioni che si svolgono nei luoghi più suggestivi del centro storico (chiese, teatro, museo, sale rinascimentali).