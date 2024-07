Formia si finge il figlio e la convince ad accreditargli 965 euro | arrestato 19enne

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di martedì 30 luglio 2024), 30 luglio 2024- i Carabinieri della locale Stazione, al termine di mirata attività investigativa, hanno deferito in stato di libertà un ragazzodi Sant’Antimo, per il reato di truffa commesso a mezzo informatico. Nello specifico, il predetto contattava la vittima tramite nota piattaforma di messaggistica e,ndosi come il, riusciva ad indurre la malcapitata adsu una carta prepagata do965,00 da utilizzare per l’acquisto di un telefono cellulare. Tale condotta rientra nelle truffe effettuate con la tecnica del cosiddetto metodo “Muling” che consiste nel telefonare alla vittima e attraverso artifizi e raggiri si spacciano come il proprio/a richiedendo urgentemente un bonifico bancario online. Motivo di questo bonifico varia di volta in volta e in alcuni casi riguarda appunto l’acquisto di un nuovo cellulare.