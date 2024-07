Dove vai? Ti ammazzo e le sbatte la testa contro il muro | 49enne arrestato a Seregno

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 30 luglio 2024)(Monza Brianza), 30 Luglio 2024 - ", vedi che ti". Si era appostato sotto casa della ex compagna per aspettarla e domenica scorsa, quando l'ha vista rientrare in tarda serata, ha fatto irruzione in auto minacciandola. Poi ha finto di andarsene e invece l'ha seguita ed è entrato nell'abitazione e quando la donna ha tentato di fuggire, l'ha raggiunta sul pianerottolo, facendolere ripetutamente lale pareti. Le urla hanno spinto i vicini di casa a chiamare il 112 e i carabinieri della Stazione di Seveso hanno fatto scattare le manette a S.B.,di Giussano.