Concordato Preventivo Biennale | Un Approccio Innovativo per le Partite IVA

(Di martedì 30 luglio 2024) Ilrappresenta un’importante novità nel panorama fiscale italiano, offrendo alleIVA la possibilità di aderire a un regime di tassazione agevolata. Questo strumento, destinato principalmente ai contribuenti forfettari, mira a semplificare il rapporto con il fisco e a promuovere la regolarità fiscale. Recenti correttivi ne hanno ulteriormente migliorato l’attrattiva, rendendo iluna scelta vantaggiosa per molti professionisti e piccole imprese. Cos’è il? Ilè un meccanismo introdotto per offrire alleIVA una maggiore certezza fiscale. Attraverso questo accordo, il contribuente può concordare con l’Agenzia delle Entrate il reddito imponibile per due anni consecutivi, beneficiando di una tassazione agevolata.