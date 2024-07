Calciomercato Milan Marco Sportiello fuori 2 mesi | Moncada ha già trovato il sostituto Ecco chi è

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di martedì 30 luglio 2024)si è infortunato e staràdueguarda in casa del Cagliari per ilLa tournée americana costa un doppio problema fisico di medio-alta entità ai rossoneri. Dopo il brutto infortunio al ginocchio rimediato dal terzino destro Alessandro Florenzi, che dovrà staredal terreno di gioco per diversi, anche il secondo portiere delha accusato un problema che lo terrà ai box per almeno due. L’estremo difensore rossonero, prima dell’amichevole contro il Manchester City, ha accusato un trauma alla mano sinistra che gli ha impedito di scendere in campo nell’amichevole. Sono, poi, arrivati i tempi di recupero, che hanno convintoe Furlani a tornare sul mercato, in cerca di un vice-Maignan.