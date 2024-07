Calciomercato Juventus ufficiale la cessione di Huijsen al Bournemouth | la cifra incassata

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 30 luglio 2024) Adesso è arrivata anche l’ufficialità: Deanè un calciatore del. La conferma è arrivata direttamente dal club bianconero. “Le strade dellae di Deansi separano. Il difensore olandese giocherà la stagione 2024/2025 in Premier League. È, infatti, il suo passaggio al, a titolo definitivo”, si legge sul sito del club. Termina, dunque, dopo 3 anni la sua avventura in bianconero, iniziata nell’estate del 2021 quando è arrivato alladal Malaga. Dopo una brevissima, ma quanto mai positiva parentesi in Under 17 (nella stagione 2021/2022), con annesse le prime convocazioni da sotto età in Primavera,ha letteralmente spiccato il volo.