Basket la Germania piega il Brasile e stacca il pass per i quarti di finale alle Olimpiadi Decisivi i 20 punti di Dennis Schröder

(Di martedì 30 luglio 2024) Secondo successo per lanelmaschiledi Parigi 2024! I tedeschi non tremano contro ilvincendo per 73-86 eno così ilper idi, in un match deciso nel terzo quarto dopo aver chiuso il primo tempo in perfetta parità. Ora la sfida decisiva per il primo posto nel girone B contro la Francia padrona di casa in programma venerdì sera sempre a Lille (Francia). 20e 6 assist di un efficacissimo, con 15di Isaac Bonga e 14 di Andreas Obst per la Nazionale di coach Herbert. Tra i verde-oro guidati in panchina da ‘Aza’ Petrovic, invece, 18di Yago Santos e 17 di Vitor Benite che però non sono bastati ad evitare il secondo ko consecutivo. Laprova ad imprimere subito il ritmo (0-4), con ilche pareggia prontamente i conti (4-4).