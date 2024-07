Aspettando Venezia si agitano le acque del cinema italiano

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di martedì 30 luglio 2024) Pochi mesi fa abbiamo descritto in un articolo la situazione di crisi del, aggravata da un superficiale autocompiacimento istituzionale che figurava come un maldestro tentativo di nascondere i problemi e le mancanze artistiche e di sistema. Sfruttando le luci apparentemente sgargianti delle cerimonie di maggiore prestigio del panorama (inter)nazionale, risulta infatti più semplice mettere in ombra la disastrosa condizione in cui versa ormai da anni il nostro. Questo processo di occultamento è stato avallato e talvolta fagocitato dal circo(lo) mediatico, che non si è mai lasciato sfuggire l’occasione di tessere lodi sperticate con il finto entusiasmo di chi sa la verità, ma sa anche che forse conviene non esplicitarla. Ora che si avvicina la nuova edizione della Mostra deldi, è il momento di proseguire questa riflessione sul tema.