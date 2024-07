Ultime Notizie Roma del 29-07-2024 ore 13 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 29 luglio 2024)dailynews radiogiornale bene ritornate raccolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio e Nicolas Maduro ha vinto la rielezione per un terzo mandato di 6 anni con il 51,2% dei voti espressi domenica lo annunciate consiglio elettorale dopo una campagna macchiata da cose di intimidazione da parte dell’opposizione timore di frode e vista Amoroso presidente dell’organismo elettorale cnf del governo avete giornalistiche 44 2% dei voti andato al candidato dell’opposizione Edmundo Gonzalez routine è in testa nei sondaggi l’affluenza alle urne è stata del 59% IGN anche denunciato un’aggressione a sistema che ha causato ritardi Israele sta preparando la sua risposta all’attacco mortale del Libano che ami da Samsung ha ucciso 12 bambini adolescenti drusi in un campo di calcio una prima militare israeliana con la tensione ormai le stelle c’è stata la notte scorsa ma non è stata ...