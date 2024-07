Traffico Roma del 29-07-2024 ore 13 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 29 luglio 2024) Luceverdetrovati dalla redazione a causa di un incidente Ci sono code lungo la carreggiata interna del grande raccordo anulare dallaFiumicino alla pisana rallentamenti per lavori su di Francia tra via Flaminia e via Valdagno Verso il raccordo anulare sempre per lavori si rallenta su via del Foro Italico tra viale Tor di Quinto e la Salaria in direzione di San Giovanni ricordiamo che sulla tangenziale est per interventi di riqualificazione fino al 19 agosto resterà chiuso il tratto di sopraelevata tra viale Castrense Largo Passamonti in direzione dello Stadio Olimpico frequente la formazione di code aperti gli ingressi in tangenziale dalla 24 come sempre tutti i dettagli di queste altre notizie sono disponibili sul sito.luceverde.