The Fantastic Four | First Steps Michael Giacchino conferma che comporrà la colonna sonora

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di lunedì 29 luglio 2024) ThechelaSi vociferava che il compositore di lunga data dei Marvel Studiosfosse stato arruolato per lavorare alladel prossimo reboot de The, e ora ne abbiamo lagrazie a lui stesso.ha postato alcuni filmati dello spettacolo di droni del San Diego Comic-Con, insieme alla didascalia: “Ho delle notizieHE”. Il video era muto, ma si ipotizza che alcuni spezzoni precedenti dell’esibizione (vedi sotto) possano averci dato il primo assaggio delladel film. Oltre ad aver curato ladi diversi film del MCU,ha diretto la presentazione speciale di Werewolf By Night e si vocifera che sia in lizza per dirigere il previsto film Midnight Sons (nessunaal SDCC, purtroppo).