Tennis Rune cambia ancora coach | interrotto il rapporto con Mouratoglou

(Di lunedì 29 luglio 2024) Holgere Patrickhanno deciso di interrompere il loroprofessionale, per la seconda volta nel giro di circa un anno. Il danese non hatrovato un vero e proprio equilibrio con un allenatore e i risultati altalenanti, nel 2024, sono probabilmente uno dei sintomi più chiari di questa carente stabilità. Dopo le divisioni con Boris Becker, Severin Luthi e lo stessoad agosto 2023, ecco un altro capitolo della complessa storia dei rapporti tra il talentuosoe i tecnici al suo fianco. Di seguito l’annuncio delfrancese sui social: “Holger e io abbiamo deciso di separarci. Questa decisione è stata presa di comune accordo, perché riteniamo che Holger trarrebbe vantaggio da un approccio diverso in questo momento. È un giocatore eccezionale, con un potenziale immenso e un carattere forte.