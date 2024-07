Pievepelago incidente in bici sul sentiero | muore turista

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 29 luglio 2024) Modena, 29 luglio 2024 – Tragedia lungo il567 nella zona di Roccapelago, a Sasso Tignoso di, dove un uomo di 78 anni, un villeggiante originario di Lucca, ha perso la vita in seguito ad una caduta incletta. La vittima in questi giorni stava trascorrendo le ferie nella vicina Sant’Anna Pelago e intorno alle 12.20 si trovava insieme a moglie ed amici sul. L'allarme per l'intervento dei soccorsi è stato lanciato tramite l'app GeoResQ che ha portato all’immediata attivazione della centrale operativa nazionale del soccorso alpino e speleologico, che ha subito inoltrato la chiamata al 118 che, a sua volta, ha inviato una squadra territoriale del soccorso alpino di. Sul posto è stata inviata anche una squadra del soccorso alpino della Guardia di Finanza, insieme all'elisoccorso di Pavullo.