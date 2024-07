Nuoto parla il tecnico di Martinenghi | È stato perfetto Avrei accettato di perdere da Peaty ma non da Qin Haiyang

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 29 luglio 2024) Grande soddisfazione e non potrebbe essere altrimenti nel clan di Nicolò. Il lombardo ieri ha realizzato l’impresa della vita: vincere l’oro olimpico nei 100 rana, completando una serie di successi già ottenuti a livello mondiale ed europeo. La medaglia che mancava nel proprio palmares, replicando quanto fatto in passato da Federica Pellegrini, ovvero la vittoria di due medaglie in due edizioni consecutive nella medesima specialità a livello olimpico. Bravissimo l’azzurro a comprendere il contesto di gara e impostarla con grande intelligenza, spuntandola sul tocco nei confronti del britannico Adame dello statunitense Nic Fink. Grande sconfitto della serata di Parigi èsenza dubbio il cinese Qin, solo settimo e distantissimo dai suoi migliori tempi.