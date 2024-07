Meloni scrive a von der Leyen | Fake news contro il Governo italiano

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di lunedì 29 luglio 2024) Nei giorni scorsi la premier Giorgiaha inviato una lettera alla presidente della Commissione Europea, Ursula von der, in cui accusa l’Unione Europea di diffondereil. La missiva risponde alle critiche contenute nel rapporto annuale dell’Ue sulla libertà di informazione in Italia, checonsidera ingiuste e strumentali. “In Italia scarsa libertà di stampa“ Nel rapporto annuale dell’Ue, l’Italia ha ricevuto critiche per il deterioramento della libertà di stampa sotto ildi. Il documento evidenzia una serie di presunti attacchi alla stampa libera e interferenze politiche nei media nazionali, incluse le nomine ai vertici della Rai., nella sua lettera, ha contestato con forza queste affermazioni, definendole “attacchi maldestri e pretestuosi” basati su informazioni distorte.