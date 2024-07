LIVE Tiro a volo Olimpiadi Parigi in DIRETTA | alle 9 30 il via della qualificazione di trap maschile

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 29 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA09.19 I 30 atleti al via di questa gara sono stati divisi in 5 gruppi da 6 che si esibiranno durante tre round da 25 piattelli ognuno. Pellielo è stato inserito nel primo raggruppamento, mentre de Filippis sparerà nel quarto. 09.16 In questa competizione l’Italia è rappresentata da due atleti: Giovanni Pellielo e Mauro de Filippis. I due azzurri proveranno a superare le qualificazioni per mantenere in vita il sogno di una medaglia. 09.13 È il giorno del primo turno diai Giochi Olimpici di2024.09.30 inizierà la prima fase con gli atleti che si misureranno sui primi 75 piattelli. 09.10 Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e bentornati da Luciano de Gregorio allatestualeprima giornata delai GiochiXXXIII Olimpiade.