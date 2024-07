LIVE Scherma Olimpiadi Parigi in DIRETTA | Marini scopre il suo avversario dei sedicesimi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 29 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.42 Ecco il tabellone allineato aidella sciabola femminile: FRA BALZER S (1)- TUN DAGHFOUS Y USA SKARBONKIEWICZ M – TUR ERBIL NITA CRISCIO M – HUN SZUCS LV JPN TAKASHIMA R – BUL ILIEVA Y (8) UKR KHARLAN O (5) – JPN FUKUSHIMA S AZE BASHTA A -CHN YANG H HUN PUSZTAI L – ITA BATTISTON M HUN MARTON A – ESP MARTIN-PORTUGUES L (4) FRA APITHY-BRUNET M (3) -KAZ SARYBAY A UZB DAYIBEKOVA Z – KOR YOON J FRA BERDER C –ITA MORMILE C CAN BRIND’AMOUR P – GRE GKOUNTOURA T (6) USA TARTAKOVSKY E (7) – EGY HAFEZ N UKR KOMASHCHUK A – KOR JEON H USA NAZLYMOV T -KOR CHOI S UKR KRAVATSKA O – JPN EMURA M (2) 9.39 Vince il canadese Broszus che batte Schembri per 15-8 in rimonta e affronterà Tommasoai. 9.34 Rimonta il canadese Broszus che si porta avanti 10-7 su Schembri.