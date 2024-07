LIVE Scherma Olimpiadi Parigi in DIRETTA | Bianchi e Macchi in pedana per i quarti di finale

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 29 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.18 E’ il momento deidiaffronterà il vice-campione del mondo americano Itkin,invece l’egiziano Hamza. 16.16 Queste le semifinali che scatteranno dalle 19.00: FRA BALZER S (1) – UKR KHARLAN O (5) FRA APITHY-BRUNET M (3) – KOR CHOI S 16.15 Apithy-Brunet è l’ultima semifinalista! Tripudio francese, medaglia sicura nella sciabola femminile per i transalpini. 16.14 Esultano entrambe, nuova revisione video. Intanto è sicura la prima semi: Balzer-Kharlan e vale una medaglia d’oro. 16.13 Lunghissimo conciliabolo, non c’è nessuna stoccata e si deve proseguire. 14-13 per la transalpina. 16.12 Manca solo la sfida di Apithy-Brunet, la stoccata del 15-13 della francese è sotto revisione video. 16.