LIVE Canottaggio Olimpiadi Parigi in DIRETTA | in gara Codato Comini per i ripescaggi nel due senza uomini

(Di lunedì 29 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.20 SI PARTE! 10.19 Pronte le quattro imbarcazioni ai blocchi di partenza. 10.16 Arriva un momento atteso per i colori azzurri, idel duemaschile. Al via, alla caccia del pass per la semifinale. 1 Stati Uniti 2 Australia 3 Svizzera4 Italia 10.15 L’algerina Benchadli si impone nella seconda semifinale E/F del singolo femminile con il crono di 8:34.67, seconda l’ugandese Noble (+4.03), terza la nicaraguese Gonzalez (+9.11). 10.12 Guadagna ancora Benchadli che passa ai 1500 metri con 6.76 su Noble. 10.10 A metàBenchadli mantiene 5?07 di vantaggio sull’ugandese Noble. 10.08 Benchadli è la più rapida dopo il primi 500 metri. L’algerina ha 2.61 di margine su Noble. 10.06 Inizia la seconda semifinale E/F. 10.04 Spazio ora alla seconda semifinale E/F del singolo femminile, ecco la lista di partenza della