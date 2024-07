L’Italia rispetti la decisione dell’Aja stop aiuti a Israele finché non cessa l’occupazione | la petizione e la lettera a Meloni dopo il verdetto

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 29 luglio 2024) Un invito ufficiale alla premier Giorgiaa “rendere effettivi i principi di diritto” sanciti dalla Corte internazionale di giustizia, e quindi, tra le altre cose, a “prendere atto dell’illegalità delmilitare della Palestina e a non prestare aiuto o assistenza allo Stato disino a quando perdurerà tale antigiuridica situazione”. L’iniziativa arriva dall’avvocato barese Luigi Paccione, esperto in class action istituzionali (l’anno scorso ha fatto condannare il governo per il danno d’immagine derivante dalle condizioni del Cie di Bari), che ha scritto unaa palazzo Chigiil parere vincolante con cui, il 19 luglio, la Corte– principale organo giudiziario delle Nazioni unite – ha ordinato a Tel Aviv dire la presenza illegale nei territori palestinesi occupati.