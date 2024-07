Lavinia Orefici | il futuro della monarchia è tutto nelle mani di Kate

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 29 luglio 2024)è la figlia che re Carlo non ha mai avuto. Arrivano dal Daily Mail le anticipazioni contenute nell'atteso libro di Robert Jobson, “Catherine, The Princess of Wales”, “Caterina, la Principessa del Galles”, in uscita nel Regno Unito il prossimo giovedì, il primo agosto. Jobson, biografo non ufficiale di casa Windsor, dopo Filippo, Carlo e William, questa volta ha puntato su Catherine come tutte le speranze appese alinglese. E' lei senza dubbio l'asso nellaca del re. Fondamentale a tal punto da aver inaugurato una nuova era di distensione nel rapporto tra il padre re e il figlio erede. Catherine infatti lavora nell'interessefamiglia reale, pronta ad ascoltare entrambe le posizioni per intercedere da pacere. Un perfetto ambasciatore di casa.