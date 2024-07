La Vis a Monza per migliorare qualità e tenuta

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 29 luglio 2024) In viaggio verso la Brianza per il secondo test stagionale. La Vis Pesaro scende di quota, da Cingoli a, ma tiene alto il livello delle amichevoli. Dopo il Venezia (4-1 più che onorevole) ecco per avversario il team di Alessandro Nesta, che attende in queste ore gli arrivi di tre pezzi importanti come Gollini, Maldini e Sensi. Si gioca a Monzello a porte chiuse, con inizio alle 17,30. Roberto Stellone si attende un passetto avanti sul piano della(fisica e mentale) e delladi gioco. Soprattutto, chiede ai suoi di evidenziare i principi su cui sta lavorando: costruzione, aggressione, attacco alla porta. Senza timore al cospetto di una squadra di A. "Cerchiamo di prenderli alti e affrontarli a tutto campo", valgono le stese parole di 4 giorni fa.