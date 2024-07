Il segno indelebile lasciato da John Mayall nella storia della musica

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di lunedì 29 luglio 2024) Un’intera esistenza dedicata allablues, senza mai risparmiarsi, senza un attimo di cedimento. Se ne è andato alcuni giorni fa, a novant’anni, uno dei più importanti e influenti musicisti britannici,, per il quale il blues – sin dal 1956, anno in cui formò il primo gruppo – era una crociata (non per nulla il titolo di uno dei suoi primi album è “Crusade”). Una discografia con pochi eguali (trentacinque album in studio, addirittura trentaquattro dal vivo). Ma soprattutto, una leadership straordinaria e una vocazione allo scouting di talenti senza pari.