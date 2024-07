Il metodo infallibile dei Vichinghi per defaticare i muscoli

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di lunedì 29 luglio 2024) Quando si parla di fitness e allenamento, curare al massimo la fase di defaticamento è molto più importante di quanto si pensi, specie per mettere su. Alcune strategie collegate agli esercizi passano e tornano di moda fin troppo spesso, mentre le cose semplici ed efficaci riescono restare in voga per secoli. Sul tema del defaticamento è utile tirare in ballo la tradizione, tipicamente nordeuropea, della sauna alternata al freddo. Per quanto possa sembrare strano a prima vista, si tratta di una pratica capace di offrire enormi benefici alla propria salute e al modo in cui ci si allena. Troppo allenamento fa male: ecco i segnali a cui prestare attenzione per evitare l'overtrainingAllenarsi troppo può diventare nocivo per la tua salute.