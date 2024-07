Guida agli Spray di Marvel Rivals

Leggi tutta la notizia su gamerbrain

(Di lunedì 29 luglio 2024) Se state giocando la BETA di, vi sarete sicuramente chiesti come usare gli, oppure cosa sono glio come sbloccare glidegli eroi. In questaci teniamo a fare chiarezza a riguardo. Prima di iniziare con la lettura, avete già dato uno sguardo alla nostraCompleta a? Cosa Sono gliin? Gli, come avviene in molti altri giochi, sono un modo simpatico e divertente per comunicare con altri giocatori, dipingendo sulle superfici della mappa, disegni di vario tipo, legati all’universoed i suoi eroi. Come Equipaggiare gliGli eroi dispongono diunici da equipaggiare, la procedura per assegnarli al proprio inventario è molto semplice: Dal menu principale, seleziona la scheda Eroi.