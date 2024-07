Grande Fratello il retroscena | Cosa hanno fatto due volti di Temptation Island per partecipare

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di lunedì 29 luglio 2024), Jenny e Tony nel cast del reality?per approdare nel programma Nella casa delsi stanno per accendere le luci, ancora qualche settimana di attesa e poi Alfonso Signorini riprenderà il centro del palco, con un cast nuovo di zecca e altre storie da raccontare ai telespettatori di Canale Cinque. Tra i protagonisti del reality sicuramente troveremo alcuniprovenienti dae proprio riguardo a questo l’esperto di gossip Amedeo Venza ha fornito alcuni aggiornamenti in particolare su Jenny e Tony, che si sarebbero candidati per entrare dalla porta rossa il prossimo settembre. Già nei giorni scorsi Lino e Alessia con Maika, ma anche Martina e Raul sono stati accostati al programma di Mediaset, che avrà una cifra di rappresentanza del viaggio nei sentimenti.