Ginnastica artistica Enrico Casella esalta l’Italia | Abbiamo rifatto la storia possiamo giocarcela Iorio da valutare

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 29 luglio 2024)ha brillato nelle qualificazioni femminili alle Olimpiadi di Parigi 2024, meritando una sfilza di accessi alle varie finali: si entra in quella a squadre con il secondo punteggio, Alice D’Amato e Manila Esposito sono state promosse all’atto conclusivo del concorso generale individuale, la genovese è tra le migliori otto in ben tre specialità (parallele asimmetriche, trave, corpo libero) e la campana ha firmato una bella doppietta (10 cm e quadrato). Il miglior risultato dellain un turno preliminare, ma ora si spera di raccogliere qualche medaglia: si ripartirà domani con la sfida più attesa, ovvero quella del team event. Il DTha analizzato la prestazione attraverso i canali federali: “Questo piazzamento è indicativo dello stato di salute dell’intero movimento.nuovamente la, come ci capita spesso.