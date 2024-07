F1 Carlos Sainz ha trovato la sua nuova casa

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di lunedì 29 luglio 2024) Il mistero finalmente si è dissolto sotto a questo caldissimo sole estivo. Dopo aver messo sotto contratto Lewis Hamilton e prolungato l’accordo con Charles Leclerc, la Ferrari aveva appiedato. Per diverso tempo, lo spagnolo aveva atteso di capire il mercato che poteva generarsi attorno al suo nome: il ragazzo sperava in Red Bull e Mercedes, ma le due scuderie non hanno mai affondato, davvero, il colpo per portarsi nel box il pilota ormai libero dal vincolo con Maranello. Un’attesa che sembrava diventare snervante, ma che alla fine ha prodotto un risultato positivo. Magari non proprio quello immaginato dall’iberico. Il numero cinquantacinque della Formula 1 ha accettato, infatti, la corte serrata di Williams firmando un accordo pluriennale con la squadra azzurra d’Inghilterra.