Elezioni farsa in Venezuela | vince Nicolas Maduro L' opposizione denuncia brogli

(Di lunedì 29 luglio 2024) Il Consiglio elettorale nazionale ha dichiarato che, con l'80% delle schede contate, il presidente in carica«ha ottenuto 5.150.092 voti, pari al 51,2%, mentre il suo principale sfidante, Edmundo Gonzalez Urrutia, ha raggiunto 4.445.978 voti, ovvero il 44,02%, con un'affluenza del 59%, ma anche ritardi causati da un attacco al sistema». L'segnala irregolarità e sostiene di aver vinto «con il 70%», mentre il segretario di Stato americano, Antony Blinken, ha espresso perplessità riguardo allo svolgimento delle, che ha 61 anni, ha trasformato ilin un narcostato, come emerso da numerose inchieste della DEA che hanno anche coinvolto suoi familiari. Governa il paese con metodi autoritari dal 2013: è a capo del Partito Socialista Unito deled è noto anche per la repressione del dissenso e per le manipolazioni elettorali.