Eleonora Giorgi parla della malattia | Potrei avere sei mesi di vita ecco come sta oggi ultime notizie sul cancro

Leggi tutta la notizia su donnapop

(Di lunedì 29 luglio 2024)è tornata aresuasappiamo, l’attrice aveva confessato di aver unal pancreas durante una vecchia puntata di Pomeriggio 5. Inizialmente sembrava aver scelto di non lottare, ma i suoi due figli, Andrea e Paolo, l’avevano convinta a sottoporsi a tutte le terapie necessarie per uscirne. L’attrice ha innanzi tutto affrontato dei cicli di chemioterapia che –lei stessa ha raccontato – l’hanno fortemente abbattuta. Successivamente, poi,si è sottoposta a un’operazione per asportare il tumore. Nonostante tutto, però, qualcosa continua ad andare storto: cosa è successo ora? Il mese scorso,ricordiamo, in diretta a Estate in Diretta, l’attrice aveva spiegato di dover affrontare nuovamente la chemio.