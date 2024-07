CRISTINA SCUCCIA esce con SE AVESSI

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

(Di lunedì 29 luglio 2024)è in radio e disponibile in digitale con SE, il nuovo brano che la vede per la prima volta anche autrice. Online il video. Andiamo a saperne di più. “Se” diè fuori È in radio e disponibile in digitale “SE”, il nuovo brano di, disponibile al link: https://aar.lnk.to/se. Pubblicato da AAR Music & Mu’s Anatomy e distribuito da Universal Music Italia, “Se” è un brano autobiografico prodotto da Elvezio Fortunato e False e scritto da Duffy (Alessio Marullo), False (Iacopo Falsetti) e, per la prima volta,. Il videoclip di “Se” Il video del brano, per la regia di Roberta Borgonovo, è visibile al seguente link: www.youtube.com/watch?v=pJfDf8pxmUk.