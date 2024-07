Cremona | consegua droga in monopattino arrestato

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 29 luglio 2024) Milano, 29 lug. (Adnkronos) - I carabinieri del Radiomobile dihannoper detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti un 28enne, già noto alle forze dell'ordine, trovato in possesso di hashish e cocaina, che si muoveva per la città a bordo di unper effettuare le consegne ai clienti. La notte del 27 luglio scorso, l'uomo è stato bloccato in via Platina e perquisito: all'interno degli slip aveva 11 dosi di cocaina già confezionate e pronte per la vendita e dei pezzi di hashish, per oltre 13 grammi, mentre nel portafoglio aveva 265 euro in banconote di piccolo taglio. La perquisizione domiciliare ha permesso di sequestrare tre panetti di hashish per 291 grammi, quasi cinque grammi di cocaina, un bilancino elettronico di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi. Per l'è stata disposta la custodia in carcere.