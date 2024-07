Chiesa sarebbe perfetto per il Napoli di Conte

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 29 luglio 2024) Il calciomercato reale (e quello di Football Manager) Il calciomercato reale, quello dei club e dei soldi veri, è diverso da quello che si fa su Football Manager: se nel videogioco di simulazione più amato al mondo, di solito, gli allenatori virtuali partono con degli obiettivi ben chiari – per esempio comprare un laterale difensivo, un’ala e un centravanti e vendere un portiere e un difensore – e li raggiungono in proporzione ai loro budget, nella vita vera si determinano delle occasioni inattese. Si tratta di incastri tra club e giocatori e procuratori, di esigenze che in qualche modo tendono a coincidere. E che portano alla nascita di idee e suggestioni nuove, a cui magari nessuno aveva pensato in partenza.