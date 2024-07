Calendario nuoto oggi Olimpiadi 2024 | orari 29 luglio programma tv italiani in gara

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 29 luglio 2024), lunedì 29, andrà in scena la seconda giornata delalledi Parigi. La “Paris La Defense Arena” sarà teatro delle sfide in vasca e in questo day-3 l’Italia vorrà dar seguito a quanto già ottenuto. La compagine tricolore ha chiuso ieri in maniera trionfale il secondo giorno con l’oro strepitoso di Nicolò Martinenghi nei 100 rana. Dopo quanto fatto 24 anni fa da Domenico Fioravanti in quella stessa specialità, Tete ha fatto vedere qualità da campione, cogliendo l’attimo e regalando all’Ital-la seconda medaglia olimpica, ricordando il bronzo della 4×100 stile libero maschile del day-1. Le carte da medaglia quest’saranno Thomas Ceccon nei 100 dorso e Benedetta Pilato nei 100 rana donne.