Atp Washington 2024 | Bellucci avanti piegato McDonald in due tie break

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 29 luglio 2024) Esordio vincente per Mattianel tabellone principale del torneo Atp 500 di. L’azzurro ha infatti superato in due set l’americano Mackenzie, finalista nel 2021 quando fu sconfitto da Jannik Sinner. Il tennista milanese è stato molto freddo, trionfando in due tie, 7-6(4) 7-6(3) in due ore e tre minuti di gioco., che proviene dalle qualificazioni, dove ha eliminato Boyer e in rimonta lo svizzero Riedi, sta vivendo un gran periodo di forma dopo i quarti di finale raggiunti ad Atlanta la scorsa settimana, e si sta avvicinando sempre di più alla top100 del ranking Atp, ora distante meno di 70 punti. Atpin due tieSportFace.