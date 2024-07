Arriva Italia cerca 150 nuovi autisti in sette province

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 29 luglio 2024), tra i primi operatori nel settore del trasporto pubblico locale su gomma, è alla ridi 150di autobus nelle città edi Brescia, Bergamo, Lecco, Como, Cremona, Torino e Aosta. Gli, a seconda del territorio, opereranno sul trasporto locale in tratte sia urbane sia extraurbane.è alla costante ridi personale che possa ricoprire il ruolo di autista, una figura importante, garante della connessione sociale e punto di riferimento per coloro che utilizzano i mezzi pubblici per raggiungere lavoro, scuola o servizi essenziali. Requisiti fondamentali per la candidatura sono il possesso della patente D o della patente D+E e della Cqc per trasporto di persone. Per chi non è in possesso,provvederà al percorso di formazione per il raggiungimento sia della patente sia della Cqc.