A che ora è la finale di Paltrinieri? 800 stile libero nuoto Olimpiadi Parigi 2024

(Di lunedì 29 luglio 2024) A che ora e come seguire ladegli 800 metrimaschili con Gregorioalledi. Il fuoriclasse emiliano è una delle punte di diamante della spedizione azzurra per ile, dopo aver superato le batterie nella mattinata di lunedì 29 luglio con il terzo tempo, punta a confermarsi dopo l’argento di Tokyo 2020 e il bronzo dei Mondiali di Doha di quest’anno. Il tutto senza dimenticare che “Greg” sarà in gara anche nelle tanto discusse gare delin acque libere, con il caso della Senna “inquinata” che continua a tenere banco. Inci sarà anche l’altro azzurro Luca De Tullio, che ha ottenuto il settimo tempo in batteria. Ladegli 800 metrimaschili è in programma alle ore 21:02 di martedì 30 luglio, presso La Defense Arena di. Sportface.