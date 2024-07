Veiga chiede pazienza durante il ´processo´ di Maresca al Chelsea

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di domenica 28 luglio 2024) Fa notizia quanto riportato poco fa sul web: Il nuovo acquisto del, Renato, ha esortato i tifosi ad avere fiducia nel processo seguito da Enzodopo la pesante sconfitta nell’amichevole pre-campionato contro il Celtic di sabato. I Blues sono stati sconfitti per 4-1 dai campioni scozzesi in Indiana, dopo un pareggio per 2-2 con il Wrexham, squadra della League One, nella loro prima partita con la squadra italiana. Ilha tirato in porta 10 volte nella sconfitta contro il Celtic e ha colpito due volte la traversa, ma il suo unico gol è arrivato dal dischetto del rigore trasformato da Christopher Nkunku. Hanno avuto difficoltà anche in difesa, venendo sorpresi a giocare in difesa tre volte in quelle partite, lasciandocon dei problemi da risolvere in vista della loro prima partita in Premier League contro il Manchester City.