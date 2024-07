Traffico Roma del 28-07-2024 ore 07 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 28 luglio 2024) LuceverdeBuongiorno ben trovati dalla redazione ultimo fine settimana di luglioimpossibile aumento Sui raccordi autostradali della capitale ricordiamo oggi domenica 28 luglio lo stop dei mezzi pesanti dalle 7 alle 22 lungo l’intera rete viaria Nazionale Salvo i casi autorizzati dalla legge oggi dalle 10 la rievocazione storica della processione della Madonna al fiume nel rione Trastevere possibili disagi aldi zona e proseguono i lavori sulla tangenziale est è chiusa tra viale Castrense Largo Passamonti in direzione dello Stadio Olimpico Daria tu L’hai prevista per il 19 di agosto inevitabili le ripercussioni per ildi zona è sempre la tangenziale est e prorogata fino alle 6 di lunedì 29 luglio la chiusura della in ingresso da via Prenestina per immettersi sulla tangenziale est per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito ...