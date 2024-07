Tennistavolo poche sorprese nei primi turni | Cina dominante anche nel doppio misto

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 28 luglio 2024) Proseguono idel singolo dei tabelloni delal maschile e al femminile alle Olimpiadi di Parigi 2024, ma soprattutto si sono svolti i quarti di finale delche vede come grandissima favorita lae i cinesi Wang e Sun hanno superato per 4-2 ai quarti i taiwaniani Lin e Chen, recuperando da 0-1 e 1-2 (7-11, 11-6, 6-11, 11-7, 11-9, 11-3). Si sono qualificatiHong Kong grazie a Wong e Doo che hanno battuto gli spagnoli Robles e Xiao per 4-2. Avanti la Corea del Nord con Ri e Kim che hanno battuto gli svedesi Karlsson e Kallberg per 4-1 e la Corea del Sud che ha sconfitto grazie a Lim e Shin per 4-0 la Romania di Ionescu e Szocs. Nel singolo maschile vanno avanti i grandi favoriti: Chuqin Wang ha battuto il suo omonimo slovacco Wang per 4-1, beneFelix Leburn che ha sconfitto per 4-0 l’indiano Desai.