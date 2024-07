Stop alla musica fermato tutto Panico al concerto di Annalisa | concerto interrotto

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di domenica 28 luglio 2024) “, fermate”.all’ultimodi, grande spavento tra il pubblico.La cantate di “Semplicemente” si stava esibendo in un live a Villa Bellini a Catania. Come sempre, c’erano tantissimi fan a seguirla. All’improvviso, però,è stata costretta a interrompersi e a chiedere un intervento urgente. La scena è stata ripresa da diverse persone presenti al, che poi l’hanno diffusa su Internet. Nei filmati si vedeesibirsi sul paco. All’apparenza,procede in maniera abbastanza tranquilla. Poi succede qualcosa che nessuno poteva immaginare. “Fermate un attimo, fatemi capire”, ha detto. Leggi anche: “”.aldiGrande spavento aldi. Durante il live, una persona del pubblico ha accusato un malore.