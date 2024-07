Roma arrestata domestica infedele | puliva tutto tranne che la casa bottino da 5 000 euro

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 28 luglio 2024). Fermatache ‘ri’ la, ma non nel senso vero del termine: la Polizia di Stato ha denunciato una filippina di 29 anni. La donna anziché dedicarsi alla cura dell’abitazione aveva rubato qualsiasi cosa, arrivando a mettere assieme unda circa 5.000. Polizia a– (ilcorrieredellacitta.com)Si erano fidati di lei ma non potevano immaginare che dietro l’apparente gentilezza della nuovasi nascondesse in realtà un’abile ladra. Sono stati gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato Borgo a denunciare una filippina di 29 anni, sorpresa a “ripulire”‘ letteralmente ladella datrice di lavoro. Ma non con scopa e paletta, nel senso tradizionale del termine. La ragazza, assunta per sostituire temporaneamente la fidata collaboratricedi famiglia, aveva rubato qualsiasi cosa.