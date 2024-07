Pavia treni bloccati per fuga di gas

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di domenica 28 luglio 2024) 17.00 Traffico ferroviario sospeso a, sulla linea Milano-Genova, per unadi gas vicino ai binari. Ritardi fino a cento minuti e cancellazioni,in una giornata di rientro dalle ferie. La perdita di gas sarebbe stata causata da lavori per la stesura della fibra ottica che hanno lesionato una tubatura del gas a bassa pressione.La fuoriuscita ha causato sacche di gas nei tombini del quartiere. Evacuati per sicurezza gli abitanti di due case popolari, circa 20 famiglie.