Parigi 2024 presidente comitato palestinese | Stringere la mano agli israeliani? Se riconoscono la Palestina lo faremo

(Di domenica 28 luglio 2024) “la? Sela, lo”. È quanto ha dichiarato ildelolimpico, Jibril Rajoub, intervistato dal The Guardian, riguardo il comportamento da tenere in caso di incrocio tra atleti palestinesi e. “Dovete chiedere a loro – insiste –:l’esistenza stessa del popoloe il nostro diritto a uno stato indipendente, accanto a Israele, secondo la legittimità delle Nazioni Unite? Se prendono questo impegno, in linea di principio non ho problemi alaa chiunque riconosca il mio diritto all’autodeterminazione e il nostro diritto all’esistenza”.: “la? Sela, lo” SportFace.