Pagelle Italia-Dominicana 3-1 volley femminile | Egonu trascina ma c’è il problema Bosetti

(Di domenica 28 luglio 2024)-REPUBBLICA3-1 Paola, 8: si carica la squadra sulle spalle in un esordio che si rivela molto più complicato del previsto. Fa la differenza soprattutto nel terzo set, quando è implacabile in attacco. Chiude con 25 punti, con 3 ace e 1 muro. Alessia Orro, 6: costretta ad affidarsi tanto aded alle centrali, una tattica che le dominicane comprendono ben presto, prendendo le misure a muro. Nel complesso una buona prestazione, senza acuti. Caterina, 5: Houston, abbiamo un. La nostra schiacciatrice titolare non sta bene, si sta portando dietro unal ginocchio già dalla Nations League. Il suo apporto in ricezione-difesa è sempre fondamentale, ma quando attacca si vede che è limitata. L’non può permettersi di giocare “una in meno” in fase offensiva.