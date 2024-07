Olimpiadi – Maldini e Monna argento e bronzo nel tiro a segno Errigo e Volpi ai quarti del fioretto femminile – LIVE

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di domenica 28 luglio 2024) Seconda giornata dia Parigi, che si apre con une unper l’Italia nel. Gli azzurri alle, 0re 14.35 – Ariannaaidi finale: ha battuto agli ottavi la francese Lacheray per 15-6. Aianche Aliceche ha battuto 15-9 la romena Calugareanu. In attesa di Martina Favaretto che se la vedrà con la francese Ranvier. Tennisore 13:55 – La 25enne Bronzetti battuta dalla croata Donna Vekic al primo turno in due set con il punteggio di 6-2, 7-5. Spada maschile ore 13:50 – Vismara agli ottavi, battuto ai sedicesimi l’olandese Tulen 15-10. Tennisore 13:45 – Cocciaretto ko al primo turno, sconfitta in due set dall’atleta indipendente Shnaider 6-2, 7-5.