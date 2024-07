Oggi la firma! | accordo fino al 2029 che colpo del Napoli!

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di domenica 28 luglio 2024) Pronta lasul contratto:al, ilsta per mettere a segno un ‘’ importante per Antonio Conte. Illavora su più fronti per costruire la squadra del prossimo anno. Il mercato in entrata ha vistoa questo momento gli arrivi di Spinazzola, Rafa Marin e Buongiorno, giocatori che stanno lavorando sotto la guida di Conte e sui quali si costruirà buona parte della struttura tattica, soprattutto per quanto riguarda la fase difensiva. L’allenatore sta anche valutando tutti gli elementi a disposizione, anche quelli che già erano presenti all’interno del parco giocatori o che non sono frutto di movimento di mercato. Tra questi c’è anche Michael Folorunsho, l’anno scorso brillante con la maglia del Verona. Anche il suo lavoro a Dimaro è stato molto apprezzato, al punto da guadagnarsi la conferma.