Nuoto entra in scena Thomas Ceccon nei 100 dorso! Nella seconda giornata Razzetti ci prova nei 400 stile libero

(Di domenica 28 luglio 2024) Lapresenta in apertura le batterie dei 200uomini. Per l’Italia al via ci sono il primatista tricolore Filippo Megli, tornato su altissimi livelli nell’ultimo anno e l’astro nascente, il marchigiano Alessandro Ragaini. Una gara di altissimo livello e di grande incertezza con un numero di pretendenti al podio altissimo. Dando un’occhiata in Europa il rumeno David Popovici, i britannici Matt Richards e Duncan Scott e il lituano Danas Rapsys, terzo ai Mondiali di Doha e il tedesco Lukas Martens. Uscendo dai confini europei attenzione al sudcoreano Hwang Sun-woo, all’australiano Maximilian Giuliani, fino agli statunitensi Chris Guiliano e Kieran Smith. C’è Albertoa caccia di un risultato di prestigio nei 400 misti.