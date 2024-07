’Musiche ad alta quota’ in Appennino Danza Mozart e location insolite

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 28 luglio 2024) Come tanti modenesi che nel cuore dell’estate amano salire in, anche il teatro Comunale di Modena – prima della pausa d’agosto – portaad. Con il trekking sulle note di Bach, incluso nei percorsi musicali europei, si è aperta infatti la nuova edizione della rassegna che si dipanerà fino a mercoledì tra Montecreto e Fanano, in collaborazione con il festival ’Natura fragile’. "Ci piace aprire il teatro al di fuori del teatro, e agire anche in altri contesti e altre cornici, come quelle bellissime della nostra montagna", spiega il maestro Aldo Sisillo, direttore del Comunale.e lirica accompagnano dunque questa ‘finestra’ del teatro sull’