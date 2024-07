Milano la linea bus 973 arriva in centro | capolinea vicino a piazza V Giornate

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 28 luglio 2024), 28 luglio 2024 – Nuovo capoper il bus 973: dal prossimo autunno sarà in via Morosini, nei pressi diCinquee non più inOvidio. Così il Comune diconcretizza quanto chiesto in un ordine del giorno del Consiglio comunale, in seguito alle proteste dei cittadini per la soppressione della73 dopo che era stata aperta la metropolitana M4 da Linate fino a San Babila, garantendo il percorso della 973 dall'aeroporto alcittà alternativo alla M4. Nel dettaglio la973 non si attesterà più suOvidio passando da via Repetti, ma proseguirà in viale Corsica e poi in corso XXII Marzo, facendo tutte le fermate già previste per gli altri mezzi che vi transitano, fino aCinque, per poi girare su via Anfossi e fermarsi in via Morosini in prossimità diSanta Maria del Suffragio.